Olsufiev (Glebova) Sofja Vladimirevna
Место рождения
Дата рождения03.06.1884
Дата смерти15.02.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1884
Бракосочетание
03.09.1902
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Count Olsufiev Yuri Aleksandrovich
Работа или профессия
Неизвестно
художник-реставратор
Смерть
15.02.1943
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)