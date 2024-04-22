Olsufiev (Glebova) Sofja Vladimirevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Olsufiev (Glebova) Sofja Vladimirevna

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.06.1884

Дата смерти

15.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1884

Отец: Glebov Vladimir Petrovich

Мать: Glebova Sofia Nikolaevna

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.09.1902

Муж: Count Olsufiev Yuri Aleksandrovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1903

Сын: Олсуфьев Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Count Olsufiev Yuri Aleksandrovich

Работа или профессия
Неизвестно
художник-реставратор
Смерть
15.02.1943
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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