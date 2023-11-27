Гончарова Ксения Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Ксения Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

08.01.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1895

Дочь: Новикова Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Гончаров Антон Илларионович

Речица, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1920
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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