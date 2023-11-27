Гончарова Ксения Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти08.01.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1895
Дочь: Новикова Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Гончаров Антон Илларионович
Речица, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1920
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область