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Мамонтов Михаил Иванович

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Место рождения

Елань, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

20.11.1911

Дата смерти

27.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1911

Отец: Мамонтов Иван Петрович

Мать: Мамонтова (Юрьева) Афанасия Нестеровна

Елань, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова (Быкова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
15.11.1941

Сын: Мамонтов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова (Быкова) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
19.08.1944

Дочь: Демина (Мамонтова) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Мамонтова (Быкова) Анна Матвеевна

Смерть
27.06.1987

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