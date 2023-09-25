Мамонтов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1911
Дата смерти27.06.1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1941
Сын: Мамонтов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Мамонтова (Быкова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
19.08.1944
Дочь: Демина (Мамонтова) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Мамонтова (Быкова) Анна Матвеевна
Смерть
27.06.1987