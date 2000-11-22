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Данилов Анатолий Иванович

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Место рождения

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома

Дата рождения

18.03.1935

Дата смерти

22.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1935

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Милюшкина Надежда Ивановна

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Смерть
22.11.2000
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
2000
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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