Данилов Анатолий Иванович
Место рожденияЗабайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Дата рождения18.03.1935
Дата смерти22.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1935
Отец: Данилов Иван Никитич
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Смерть
22.11.2000
Похороны
2000