Язвич Вениамин (Мордхель) Борухович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯзвич Вениамин (Мордхель) Борухович

Язвич Вениамин (Мордхель) Борухович

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

27.11.1869

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1869

Отец: Язвич Борух Вениаминович

Мать: Язвич Сара Лазаревна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Обрезание
04.12.1869
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Язвич Самуил

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Рождение ребёнка
18.02.1893

Дочь: Розина Соре - Эстер (Сарра) Вениаминовна

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Борух (Борис?)

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Рождение ребёнка
25.12.1896

Дочь: Язвич Рива Вениаминовна

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Рождение ребёнка
08.12.1901

Дочь: Ласкина Вера Вениаминовна

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Селектор Хая Вениаминовна

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Язвич Андрей Вениаминович

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Язвич Григорий (Георгий) Вениаминович

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна

Смерть
До 1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close