Язвич Вениамин (Мордхель) Борухович
Место рождения
Дата рождения27.11.1869
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1869
Отец: Язвич Борух Вениаминович
Мать: Язвич Сара Лазаревна
Обрезание
04.12.1869
Рождение ребёнка
1892
Сын: Язвич Самуил
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Рождение ребёнка
18.02.1893
Дочь: Розина Соре - Эстер (Сарра) Вениаминовна
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Борух (Борис?)
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Рождение ребёнка
25.12.1896
Дочь: Язвич Рива Вениаминовна
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Рождение ребёнка
08.12.1901
Дочь: Ласкина Вера Вениаминовна
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Рождение ребёнка
23.12.1904
Дочь: Селектор Хая Вениаминовна
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Рождение ребёнка
29.07.1907
Сын: Язвич Андрей Вениаминович
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Язвич Григорий (Георгий) Вениаминович
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Язвич Рахиль Гиршевна
Смерть
До 1945