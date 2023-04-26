Соколов Степан Ларисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1882
Дочь: (Зайцева) Васса Спиридоновна
Мать ребёнка: Соколова (Зайцева) Соломония Тихоновна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.04.1883
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно