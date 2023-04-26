Соколов Степан Ларисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Степан Ларисанфович

Соколов Степан Ларисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1882

Дочь: (Зайцева) Васса Спиридоновна

Мать ребёнка: Соколова (Зайцева) Соломония Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.04.1883

Жена: Соколова (Зайцева) Соломония Тихоновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.