Анисов Вячеслав Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Анисов Павел Прохорович
Мать: Анисова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисов Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Анисова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Анисова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Анисова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисова Вера
Смерть
Неизвестно