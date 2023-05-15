Анисов Вячеслав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисов Вячеслав Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Анисов Павел Прохорович

Мать: Анисова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисов Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Анисова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Анисова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Анисова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисова Вера

Смерть
Неизвестно
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