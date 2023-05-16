Анисова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисов Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Анисов Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисов Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Анисов Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Анисов Вячеслав Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисов Вячеслав Павлович

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