Долгина Бася-Шевелева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгина Бася-Шевелева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгин Мордух Берков

Отец ребёнка: Долгин Берка Мордухов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Долгин Мендель Берков

Отец ребёнка: Долгин Берка Мордухов

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Долгина Энта Беркова

Отец ребёнка: Долгин Берка Мордухов

Смерть
Неизвестно

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