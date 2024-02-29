Долгина Бася-Шевелева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгин Мордух Берков
Отец ребёнка: Долгин Берка Мордухов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Долгин Берка Мордухов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Долгина Энта Беркова
Отец ребёнка: Долгин Берка Мордухов
Смерть
Неизвестно