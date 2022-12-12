Тюхтенков Ульян Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Мать ребёнка: Ольга Максимова
Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Максимова
Смерть
Неизвестно