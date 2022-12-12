Тюхтенков (Максимов) Кузьма Ульянович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Тюхтенков Ульян Максимов
Мать: Ольга Максимова
Бракосочетание
11.01.1895
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Венчание в Покровской церкви
Рождение ребёнка
02.09.1901
Дочь: Елизавета Кузьминична
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
16.02.1903
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
14.05.1907
Сын: Тюхтенков (максимов) Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.12.1908
Сын: Тюхтенков Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
04.10.1910
Сын: Тюхтенков (максимов) Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
?.12.1911
Дочь: Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.01.1913
Дочь: Анна Кузминична
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Надежда Кузминична
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно