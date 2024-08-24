Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1868
Отец: Баранов Андрей Афанасьевич
Мать: Ксения Ивановна
1866 О родившихся Гремячка 4 153 157А Параскева Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова 1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Параскева Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова
Бракосочетание
1893
Муж: Баранов Иван Ильич
1893 О бракосочетавшихся 1893 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Села Гремячки уволенный в запас обозный рядовой Иван Ильин Баранов, 26 того же села умершего крестьянина Андрея Афонасиева ... Показать все
Бракосочетание
1906
Села Гремячки крестьянин Александр Яковлев Михеев, вторым браком 44 и Села Гремячки умершего солдата Ивана Васильева Баранова жена-вдова Параскева Андреева, вторым браком 36
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Михеева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Михеев Александр Яковлевич
1911 О родившихся Гремячка 4 176 1458 Мария Александр Яковлев Михеев Параскева Андреева
Смерть
Неизвестно