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Прасковья Андреевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Баранов Андрей Афанасьевич

Мать: Ксения Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1866 О родившихся Гремячка 4 153 157А Параскева Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова 1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Параскева Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова
Бракосочетание
1893

Муж: Баранов Иван Ильич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1893 О бракосочетавшихся 1893 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 621 Села Гремячки уволенный в запас обозный рядовой Иван Ильин Баранов, 26 того же села умершего крестьянина Андрея Афонасиева ... Показать все
Бракосочетание
1906

Муж: Михеев Александр Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Гремячки крестьянин Александр Яковлев Михеев, вторым браком 44 и Села Гремячки умершего солдата Ивана Васильева Баранова жена-вдова Параскева Андреева, вторым браком 36
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Михеева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Михеев Александр Яковлевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1911 О родившихся Гремячка 4 176 1458 Мария Александр Яковлев Михеев Параскева Андреева
Смерть
Неизвестно

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