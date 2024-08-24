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Ксения Ивановна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1840

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Иван Игнатьевич

Мать: Агафья Парамоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1840 О родившихся Гремячка 5 57 41 Ксения Иван Игнатьев нет Агафья Парамонова
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Афанасьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1863 О родившихся Гремячка 4 153 148 Анастасия Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова есть брак
Бракосочетание
1863

Муж: Баранов Андрей Афанасьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1863 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 148 Андрей Афонасьев нет 20 Афонасий Федоров 1843 Гремячка Ксения Иванова 23 Иван Игнатьев 1840 Гремячка Чемерчевы?
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Афанасьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1866 О родившихся Гремячка 4 153 157А Параскева Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова 1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Параскева Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова
Смерть
1897
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О умерших Гремячка 4 176 813 Села Гремячки умершего крестьянина Андрея Иванова Афонасьева жена Ксения Иванова, 58

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