Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Иван Игнатьевич
Мать: Агафья Парамоновна
1840 О родившихся Гремячка 5 57 41 Ксения Иван Игнатьев нет Агафья Парамонова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Афанасьевич
1863 О родившихся Гремячка 4 153 148 Анастасия Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова есть брак
Бракосочетание
1863
1863 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 148 Андрей Афонасьев нет 20 Афонасий Федоров 1843 Гремячка Ксения Иванова 23 Иван Игнатьев 1840 Гремячка Чемерчевы?
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Афанасьевич
1866 О родившихся Гремячка 4 153 157А Параскева Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова 1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Параскева Андрей Афонасьев нет Ксения Иванова
Смерть
1897
1897 О умерших Гремячка 4 176 813 Села Гремячки умершего крестьянина Андрея Иванова Афонасьева жена Ксения Иванова, 58