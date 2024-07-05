Петрушин Пахом Малаевич 04.05.1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрушин Пахом Малаевич

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

04.05.1845 ст.

Дата смерти

15.05.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1845 ст.

Отец: Петрушин Малай Петрович

Мать: Петрушина Мария Андреевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрушина Мария Михайловна

Бракосочетание
07.01.1879 ст.

Жена: Петрушина Пелагея Антоновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.

Дочь: (Петрушина) Дарья Пахомовна

Мать ребёнка: Петрушина Пелагея Антоновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1888 ст.

Сын: Петрушин Василий Пахомович

Мать ребёнка: Петрушина Пелагея Антоновна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
15.05.1896 ст.
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

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