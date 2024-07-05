Петрушин Пахом Малаевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1845 ст.
Дата смерти15.05.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1845 ст.
Отец: Петрушин Малай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.
Дочь: (Петрушина) Дарья Пахомовна
Мать ребёнка: Петрушина Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
24.07.1888 ст.
Сын: Петрушин Василий Пахомович
Мать ребёнка: Петрушина Пелагея Антоновна
Смерть
15.05.1896 ст.