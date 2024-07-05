Петрушина Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.
Дочь: (Петрушина) Дарья Пахомовна
Отец ребёнка: Петрушин Пахом Малаевич
Рождение ребёнка
24.07.1888 ст.
Сын: Петрушин Василий Пахомович
Отец ребёнка: Петрушин Пахом Малаевич
Смерть
Неизвестно