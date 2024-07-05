Петрушина Пелагея Антоновна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрушина Пелагея Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1879 ст.

Муж: Петрушин Пахом Малаевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.

Дочь: (Петрушина) Дарья Пахомовна

Отец ребёнка: Петрушин Пахом Малаевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1888 ст.

Сын: Петрушин Василий Пахомович

Отец ребёнка: Петрушин Пахом Малаевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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