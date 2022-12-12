Матрена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1730
Муж: Ш Иван Степанович
Дети: Елисей р1736, Тавра р1747, Василиса р1750, Ирина р1754
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ш Елисей Иванович
Отец ребёнка: Ш Иван Степанович
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Смерть
1770
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995