Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Игнатьевна

Матрена Игнатьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1730

Муж: Ш Иван Степанович

Дети: Елисей р1736, Тавра р1747, Василиса р1750, Ирина р1754
Рождение ребёнка
1736

Сын: Ш Елисей Иванович

Отец ребёнка: Ш Иван Степанович

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Смерть
1770
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Ревизские сказки на помещичьих крестьян Ржевский уезд 4 ревизия (1782) ГАТО Ф. 312, о. 6, д. 92 Зайцева Выставка стр 330-338 //пленка 5363895 кадр 0988-0995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close