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Фурсов Артемий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Фурсов Федор Епифанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Фурсов Ерофей Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежское наместн. Ливенский уезд Затрудцкий стан с Ворово
Рождение ребёнка
1677

Сын: Фурсов Меркул Артемьевич

Мать ребёнка: ?

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежсклн наместн.Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18160
Рождение ребёнка
1681

Сын: Фурсов Киприян Артемьевич

Мать ребёнка: ?

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18163
Смерть
Неизвестно
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