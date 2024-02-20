Фурсов Артемий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1630
Отец: Фурсов Федор Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1650
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежское наместн. Ливенский уезд Затрудцкий стан с Ворово
Рождение ребёнка
1677
Мать ребёнка: ?
с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежсклн наместн.Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18160
Рождение ребёнка
1681
Сын: Фурсов Киприян Артемьевич
Мать ребёнка: ?
с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18163
Смерть
Неизвестно