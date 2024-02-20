Фурсов Киприян Артемьевич
Место рожденияс. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
Дата рождения1681
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1681
Отец: Фурсов Артемий Федорович
Мать: ?
с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18163
Рождение ребёнка
1708
Сын: Фурсов Трофим Киприянович
Мать ребёнка: ?
с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18164
Рождение ребёнка
1728
Сын: Фурсов Матвей Киприянович
Мать ребёнка: ?
с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-737,737,зап-18165
Смерть
После 1748
Россия Воронежское наместн. Ливенский уезд Затрудцкий стан с Ворово
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-737,737,зап-18163