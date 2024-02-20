Фурсов Меркул Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Меркул Артемьевич

Фурсов Меркул Артемьевич

Место рождения

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежсклн наместн.Россия

Дата рождения

1677

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Фурсов Артемий Федорович

Мать: ?

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежсклн наместн.Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18160
Смерть
После 1748
Россия Воронежское наместн. Ливенский уезд Затрудцкий стан с Ворово
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18160
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close