Борисенко (Исакова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1984
Дочь: Борисенко Светлана Александровна
Отец ребёнка: Борисенко Александр Николаевич
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.06.1988
Дочь: Шевелёва Надежда Александровна
Отец ребёнка: Борисенко Александр Николаевич
Юрты, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область