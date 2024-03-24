Борисенко (Исакова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко (Исакова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1984

Дочь: Борисенко Светлана Александровна

Отец ребёнка: Борисенко Александр Николаевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.06.1988

Дочь: Шевелёва Надежда Александровна

Отец ребёнка: Борисенко Александр Николаевич

Юрты, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенко Александр Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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