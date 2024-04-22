Борисенко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенко Александр Николаевич

Борисенко Александр Николаевич

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

28.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1960

Отец: Борисенко Николай Егорович

Мать: Левина Зинаида Алексеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.09.1984

Дочь: Борисенко Светлана Александровна

Мать ребёнка: Борисенко Ольга Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.06.1988

Дочь: Шевелёва Надежда Александровна

Мать ребёнка: Борисенко Ольга Николаевна

Юрты, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенко Ольга Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close