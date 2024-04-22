Борисенко Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1960
Рождение ребёнка
09.09.1984
Дочь: Борисенко Светлана Александровна
Мать ребёнка: Борисенко Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1988
Дочь: Шевелёва Надежда Александровна
Мать ребёнка: Борисенко Ольга Николаевна
Юрты, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область