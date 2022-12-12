Коваль Агафья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Агафья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1798

Дочь: Матрона Николаева

Отец ребёнка: Коваль Николай Киреев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Коваль Кирей Николаев

Отец ребёнка: Коваль Николай Киреев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коваль Яким Николаев

Отец ребёнка: Коваль Николай Киреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Николай Киреев

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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