Коваль Агафья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1798
Дочь: Матрона Николаева
Отец ребёнка: Коваль Николай Киреев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Коваль Николай Киреев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коваль Яким Николаев
Отец ребёнка: Коваль Николай Киреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно