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Орлов Сергей Александрович

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.09.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883 ст.

Отец: Орлов Александр Селиверстович

Мать: Орлова Пелагея Васильевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1903 ст.

Жена: Орлова (Афонасова) Анастасия Васильевна1883

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.

Дочь: (Орлова) Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Орлова (Афонасова) Анастасия Васильевна1883

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.04.1910 ст.

Дочь: (Орлова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Орлова (Афонасова) Анастасия Васильевна1883

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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