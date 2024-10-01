Орлов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения24.09.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883 ст.
Бракосочетание
09.11.1903 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1907 ст.
Дочь: (Орлова) Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Орлова (Афонасова) Анастасия Васильевна1883
Рождение ребёнка
23.04.1910 ст.
Дочь: (Орлова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Орлова (Афонасова) Анастасия Васильевна1883
Смерть
Неизвестно