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Орлова Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1881

Дочь: Орлова Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович

Рождение ребёнка
24.09.1883 ст.

Сын: Орлов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1887

Дочь: Орлова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович

Рождение ребёнка
14.02.1893 ст.

Дочь: Соломатина (Орлова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович

Рождение ребёнка
05.10.1898 ст.

Дочь: Орлова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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