Орлова Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1881
Дочь: Орлова Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович
Рождение ребёнка
24.09.1883 ст.
Сын: Орлов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович
Рождение ребёнка
07.04.1887
Дочь: Орлова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович
Рождение ребёнка
14.02.1893 ст.
Дочь: Соломатина (Орлова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович
Рождение ребёнка
05.10.1898 ст.
Дочь: Орлова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Селиверстович
Смерть
Неизвестно