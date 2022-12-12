Юрков Нестор Максимович
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Юрков Максим Петрович
Мать: Юркова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1868 ст.
Мать ребёнка: Юркова Екатерина Поликарповна
Рождение ребёнка
14.12.1878 ст.
Дочь: Юркова Юлиана Несторовна
Мать ребёнка: Юркова Екатерина Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно