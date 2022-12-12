Юрков Нестор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрков Нестор Максимович

Юрков Нестор Максимович

avatar

Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Юрков Максим Петрович

Мать: Юркова Ефимия Петровна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1868 ст.

Сын: Юрков Адексей Несторович

Мать ребёнка: Юркова Екатерина Поликарповна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1878 ст.

Дочь: Юркова Юлиана Несторовна

Мать ребёнка: Юркова Екатерина Поликарповна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Екатерина Поликарповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close