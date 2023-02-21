Юркова Екатерина Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1868 ст.
Отец ребёнка: Юрков Нестор Максимович
Рождение ребёнка
14.12.1878 ст.
Дочь: Юркова Юлиана Несторовна
Отец ребёнка: Юрков Нестор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно