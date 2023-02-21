Юркова Екатерина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова Екатерина Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1868 ст.

Сын: Юрков Адексей Несторович

Отец ребёнка: Юрков Нестор Максимович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1878 ст.

Дочь: Юркова Юлиана Несторовна

Отец ребёнка: Юрков Нестор Максимович

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Нестор Максимович

Смерть
Неизвестно
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