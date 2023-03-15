(DE VAUX) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(DE VAUX) Elisabeth

Место рождения

Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France

Дата рождения

09.05.1866

Дата смерти

10.03.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Бракосочетание
14.01.1890

Муж: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw

Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Бракосочетание с: Wladislaw LUBOMIRSKI
Рождение ребёнка
27.09.1890

Дочь: Leonia Ka

Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw

Kraków, Poland
Рождение ребёнка
31.12.1892

Дочь: Roza Karolina

Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw

Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Lubomirski Eugeniusz Andrzej

Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw

Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Рождение ребёнка
08.11.1899

Сын: Lubomirski Stefan Leon

Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw

Смерть
10.03.1940
Львов, Львівська область
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