(DE VAUX) Elisabeth
Место рожденияViennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Дата рождения09.05.1866
Дата смерти10.03.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.01.1890
Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Бракосочетание с: Wladislaw LUBOMIRSKI
Рождение ребёнка
27.09.1890
Дочь: Leonia Ka
Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw
Kraków, Poland
Рождение ребёнка
31.12.1892
Дочь: Roza Karolina
Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw
Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Lubomirski Eugeniusz Andrzej
Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw
Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Рождение ребёнка
08.11.1899
Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Wladislaw
Смерть
10.03.1940
Львов, Львівська область