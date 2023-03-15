Lubomirski h. Drużyna Wladislaw
Место рожденияWarsaw, Poland
Дата рождения01.01.1866
Дата смерти29.10.1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866
Warsaw, Poland
Бракосочетание
14.01.1890
Жена: Elisabeth
Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Бракосочетание с: Wladislaw LUBOMIRSKI
Рождение ребёнка
31.12.1892
Дочь: Roza Karolina
Мать ребёнка: Elisabeth
Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Рождение ребёнка
28.05.1895
Сын: Lubomirski Eugeniusz Andrzej
Мать ребёнка: Elisabeth
Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Рождение ребёнка
08.11.1899
Мать ребёнка: Elisabeth
Смерть
29.10.1934
Inzenrsdorf bei Wien