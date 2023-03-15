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Lubomirski h. Drużyna Wladislaw

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Место рождения

Warsaw, Poland

Дата рождения

01.01.1866

Дата смерти

29.10.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866

Отец: Lubomirski H. Drużyna Eugene Adolph

Мать: Lubomirska H. Drużyna Róża Elżbieta

Warsaw, Poland
Бракосочетание
14.01.1890

Жена: Elisabeth

Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Бракосочетание с: Wladislaw LUBOMIRSKI
Рождение ребёнка
27.09.1890

Дочь: Leonia Ka

Мать ребёнка: Elisabeth

Kraków, Poland
Рождение ребёнка
31.12.1892

Дочь: Roza Karolina

Мать ребёнка: Elisabeth

Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Рождение ребёнка
28.05.1895

Сын: Lubomirski Eugeniusz Andrzej

Мать ребёнка: Elisabeth

Viennay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France
Рождение ребёнка
08.11.1899

Сын: Lubomirski Stefan Leon

Мать ребёнка: Elisabeth

Смерть
29.10.1934
Inzenrsdorf bei Wien
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