Вяхирев Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1938
Дата смерти24.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938
Бракосочетание
1963
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вяхирева Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2006