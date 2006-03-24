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Вяхирев Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1938

Дата смерти

24.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938

Отец: Вяхирев Федор Моисеевич

Мать: Вяхирева Надежда Михайловна

Бракосочетание
1963

Жена: Вяхирева Надежда Николаевна

Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вяхирева Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяхирева Надежда Николаевна

Смерть
24.03.2006
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