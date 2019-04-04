Вяхирева (Гнездилова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1939
Дата смерти04.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1939
Бракосочетание
1963
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вяхирев Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2019