Вяхирева (Гнездилова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяхирева (Гнездилова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1939

Дата смерти

04.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1939

Отец: Гнездилов Николай Иванович

Мать: Гнездилова Александра Кузьминична

Бракосочетание
1963

Муж: Вяхирев Анатолий Федорович

Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вяхирев Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяхирев Анатолий Федорович

Смерть
04.04.2019
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