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Волженина Агафья Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Зиновий Григориев

Рождение ребёнка
06.12.1886

Дочь: Волженина Анна Зиновьева

Отец ребёнка: Волженин Зиновий Григориев

Рождение ребёнка
15.01.1893 ст.

Сын: Волженин Иван Зиновьев

Отец ребёнка: Волженин Зиновий Григориев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Волженин Феофилакт Зиновьев

Отец ребёнка: Волженин Зиновий Григориев

Рождение ребёнка
13.05.1898

Дочь: Волженина Елена Зиновьева

Отец ребёнка: Волженин Зиновий Григориев

Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: Волженина Анна Зиновьева

Отец ребёнка: Волженин Зиновий Григориев

Рождение ребёнка
17.06.1903

Сын: Волженин Иван Зиновьев

Отец ребёнка: Волженин Зиновий Григориев

Рождение ребёнка
26.12.1907 ст.

Дочь: Волженина Анисия Зиновьева

Отец ребёнка: Волженин Зиновий Григориев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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