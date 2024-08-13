Волженин Зиновий Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолженин Зиновий Григориев

Волженин Зиновий Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волженин Григорий Макаров

Мать: Волженина Ирина/Арина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Агафья Борисова

Рождение ребёнка
06.12.1886

Дочь: Волженина Анна Зиновьева

Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова

Рождение ребёнка
15.01.1893 ст.

Сын: Волженин Иван Зиновьев

Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Волженин Феофилакт Зиновьев

Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова

Рождение ребёнка
13.05.1898

Дочь: Волженина Елена Зиновьева

Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова

Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: Волженина Анна Зиновьева

Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова

Рождение ребёнка
17.06.1903

Сын: Волженин Иван Зиновьев

Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова

Рождение ребёнка
26.12.1907 ст.

Дочь: Волженина Анисия Зиновьева

Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.