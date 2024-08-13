Волженин Зиновий Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1886
Дочь: Волженина Анна Зиновьева
Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова
Рождение ребёнка
15.01.1893 ст.
Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова
Рождение ребёнка
01.03.1896
Сын: Волженин Феофилакт Зиновьев
Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова
Рождение ребёнка
13.05.1898
Дочь: Волженина Елена Зиновьева
Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова
Рождение ребёнка
28.01.1901
Дочь: Волженина Анна Зиновьева
Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова
Рождение ребёнка
17.06.1903
Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова
Рождение ребёнка
26.12.1907 ст.
Дочь: Волженина Анисия Зиновьева
Мать ребёнка: Волженина Агафья Борисова
Смерть
Неизвестно