Сердюк Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.2005

Сын: Сердюк Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Сердюк Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюк Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Сердюк Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сердюк Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Сердюк Алексей Степанович

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