Сердюк Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.2005
Отец ребёнка: Сердюк Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюк Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Сердюк Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюк Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Сердюк Алексей Степанович