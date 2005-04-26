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Сердюк Павел Алексеевич
Сердюк Павел Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Сердюк Алексей Степанович
1981 г.р.
Мать
Сердюк Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2005
Отец:
Сердюк Алексей Степанович
Мать:
Сердюк Ирина
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