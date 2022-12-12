(Фаддиева) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Фаддиева Ксения Гргорьевна
Отец ребёнка: Фаддиев Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
42,43