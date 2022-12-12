(Фаддиева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаддиева) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Фаддиева Ксения Гргорьевна

Отец ребёнка: Фаддиев Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
42,43
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