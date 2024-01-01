Шихалева -- Матрена Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалева -- Матрена Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалев Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.03.1873

Дочь: Шихалева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шихалев Петр Афанасьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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