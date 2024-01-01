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Шихалев Петр Афанасьевич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихалев Афанасий Федорович

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихалева -- Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихалева -- Матрена Данииловна

Рождение ребёнка
01.03.1873

Дочь: Шихалева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Шихалева -- Матрена Данииловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.01.1877

Дочь: Шихалева Ксения Петровна

Мать ребёнка: Шихалева -- Наталья

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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