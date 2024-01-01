Шихалев Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шихалев Афанасий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихалева -- Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1873
Дочь: Шихалева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Шихалева -- Матрена Данииловна
Рождение ребёнка
11.01.1877
Дочь: Шихалева Ксения Петровна
Мать ребёнка: Шихалева -- Наталья
Смерть
Неизвестно