Пархоменко Емельян Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1905 ст.
Дата смерти08.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9F-F?i=740&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.06.1906 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFXV?i=120&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.06.1906 ст.
на кладбище д. Кровной