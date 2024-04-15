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Пархоменко Емельян Николаевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

05.08.1905 ст.

Дата смерти

08.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905 ст.

Отец: Пархоменко Николай Григорьевич

Мать: Пархоменко Марина Романовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9F-F?i=740&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.06.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFXV?i=120&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.06.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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