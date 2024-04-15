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Пархоменко Марина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.

Сын: Пархоменко Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Пархоменко Николай Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9F-F?i=740&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.

Сын: Пархоменко Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Пархоменко Николай Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G22B?i=801&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Николай Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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