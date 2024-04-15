Пархоменко Марина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Сын: Пархоменко Емельян Николаевич
Отец ребёнка: Пархоменко Николай Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9F-F?i=740&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.
Сын: Пархоменко Тихон Николаевич
Отец ребёнка: Пархоменко Николай Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G22B?i=801&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно