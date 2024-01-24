Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна
Место рожденияАлма-Ата
Дата рождения12.02.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1967
Бракосочетание
02.08.1987
Бракосочетание
02.08.1987
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1989
Дочь: Кулакова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Эдуардович
Рождение ребёнка
19.04.1993
Дочь: Малюгина (Кулакова) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Эдуардович
Рождение ребёнка
20.01.1995
Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Эдуардович