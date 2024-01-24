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Кулакова (Мыльникова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Алма-Ата

Дата рождения

12.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1967

Отец: Мыльников Владимир Викторович

Мать: Мыльникова (Фоменко) Евгения Васильевна

Бракосочетание
02.08.1987

Муж: Кулаков Дмитрий Эдуардович

Бракосочетание
02.08.1987

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1989

Дочь: Кулакова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Эдуардович

Рождение ребёнка
19.04.1993

Дочь: Малюгина (Кулакова) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Эдуардович

Рождение ребёнка
20.01.1995

Сын: Кулаков Данил Дмитриевич

Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Эдуардович

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