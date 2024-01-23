Никишкин Петр Васильев
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Бракосочетание
10.01.1905 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1906 ст.
Дочь: (Никишкина) Агриппина Петрова
Мать ребёнка: Никишкина (Сусликова) Елена Фомина
Рождение ребёнка
08.11.1910 ст.
Дочь: (Никишкина) Анна Петрова
Мать ребёнка: Никишкина (Сусликова) Елена Фомина
Рождение ребёнка
11.12.1912 ст.
Сын: Никишкин Александр Петров
Мать ребёнка: Никишкина (Сусликова) Елена Фомина
Смерть
Неизвестно