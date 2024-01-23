Никишкин Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишкин Петр Васильев

Никишкин Петр Васильев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Никишкин Василий Калинников

Мать: Никишкина (Конкина) Матрена Артемьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.01.1905 ст.

Жена: Никишкина (Сусликова) Елена Фомина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1906 ст.

Дочь: (Никишкина) Агриппина Петрова

Мать ребёнка: Никишкина (Сусликова) Елена Фомина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1910 ст.

Дочь: (Никишкина) Анна Петрова

Мать ребёнка: Никишкина (Сусликова) Елена Фомина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.12.1912 ст.

Сын: Никишкин Александр Петров

Мать ребёнка: Никишкина (Сусликова) Елена Фомина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.