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Украинский Данило Игнатьевич

Место рождения

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Украинский Игнат Максимович

Мать: не указана

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Васса Трофимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Украинская Елена Даниловна

Мать ребёнка: Украинская Васса Трофимовна

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.0434.jpg
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Украинская ???? Даниловна

Мать ребёнка: Украинская Васса Трофимовна

Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.0434.jpg
Рождение ребёнка
1854

Сын: Украинский Михайло Данилович

Мать ребёнка: Украинская Васса Трофимовна

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Украинский Константин Данилович

Мать ребёнка: Украинская Васса Трофимовна

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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