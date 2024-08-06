Украинский Данило Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Украинский Игнат Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Украинская Елена Даниловна
Мать ребёнка: Украинская Васса Трофимовна
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.0434.jpg
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Украинская ???? Даниловна
Мать ребёнка: Украинская Васса Трофимовна
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.0434.jpg
Рождение ребёнка
1854
Сын: Украинский Михайло Данилович
Мать ребёнка: Украинская Васса Трофимовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Украинский Константин Данилович
Мать ребёнка: Украинская Васса Трофимовна
Смерть
Неизвестно