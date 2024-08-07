Украинский Игнат Максимович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Украинский Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Украинский Яков Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.0433.jpg
Рождение ребёнка
1818
Сын: Украинский Михайло Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Украинский Данило Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1852
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.0433.jpg