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Украинский Игнат Максимович

Место рождения

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Украинский Максим

Мать: не указана

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Украинский Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.0433.jpg
Рождение ребёнка
1818

Сын: Украинский Михайло Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Украинский Данило Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1852
Лофицкое, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.0433.jpg

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