Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1860
Сын: Чаринцев Алексей Елисеевич
Отец ребёнка: Чаринцев Елисей Исакович
Рождение ребёнка
27.09.1864
Сын: Чаринцев Григорий Елисеевич
Отец ребёнка: Чаринцев Елисей Исакович
Рождение ребёнка
09.10.1870
Отец ребёнка: Чаринцев Елисей Исакович
Рождение ребёнка
25.10.1875
Дочь: Чаринцева Параскева Елисеевна
Отец ребёнка: Чаринцев Елисей Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно