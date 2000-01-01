Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Чаринцев Алексей Елисеевич

Отец ребёнка: Чаринцев Елисей Исакович

Рождение ребёнка
27.09.1864

Сын: Чаринцев Григорий Елисеевич

Отец ребёнка: Чаринцев Елисей Исакович

Рождение ребёнка
09.10.1870

Сын: Чаринцев Яков Елисеевич

Отец ребёнка: Чаринцев Елисей Исакович

Рождение ребёнка
25.10.1875

Дочь: Чаринцева Параскева Елисеевна

Отец ребёнка: Чаринцев Елисей Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Елисей Исакович

Смерть
Неизвестно
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