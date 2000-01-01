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Чаринцев Елисей Исакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Чарынцов Исак Егорович

Мать: Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Чаринцев Алексей Елисеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1864

Сын: Чаринцев Григорий Елисеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1870

Сын: Чаринцев Яков Елисеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1875

Дочь: Чаринцева Параскева Елисеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

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