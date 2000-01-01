Чаринцев Елисей Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Чарынцов Исак Егорович
Мать: Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.03.1860
Сын: Чаринцев Алексей Елисеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1864
Сын: Чаринцев Григорий Елисеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1870
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1875
Дочь: Чаринцева Параскева Елисеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна