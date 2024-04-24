Власова (Можарова) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.09.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1959
Отец: Мажаров Михаил Максимович
Мать: Мажарова Агриппина
Образование
С 01.09.1966 по ?.06.1974
МОУ Школа №4. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.1974 по ?.06.1978
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Златоустовский индустриальный колледж имени П. П. Аносова. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Рождение ребёнка
19.12.1982
Сын: Власов Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Власов Валерий
Рождение ребёнка
08.03.1985
Дочь: Сулейменова Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Власов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Валерий
Место жительства
Неизвестно