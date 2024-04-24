Власова (Можарова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Можарова) Любовь Михайловна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1959

Отец: Мажаров Михаил Максимович

Мать: Мажарова Агриппина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1966 по ?.06.1974
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №4. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.1974 по ?.06.1978
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Златоустовский индустриальный колледж имени П. П. Аносова. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Рождение ребёнка
19.12.1982

Сын: Власов Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Власов Валерий

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.03.1985

Дочь: Сулейменова Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Власов Валерий

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Валерий

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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