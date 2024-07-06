Шайдуллина Мариям Абдрахманова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1934
Сын: Гимади Рудольф Хайрутдинович
Отец ребёнка: Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич
Рождение ребёнка
04.01.1937
Сын: Гимади Эдуард Хайрутдинович
Отец ребёнка: Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич
Рождение ребёнка
11.01.1942
Дочь: Гимади Асия Хайрутдиновна
Отец ребёнка: Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Гимади Галия Хайрутдиновна
Отец ребёнка: Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич
Смерть
Неизвестно