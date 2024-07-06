Шайдуллина Мариям Абдрахманова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шайдуллина Мариям Абдрахманова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1934

Сын: Гимади Рудольф Хайрутдинович

Отец ребёнка: Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич

Рождение ребёнка
04.01.1937

Сын: Гимади Эдуард Хайрутдинович

Отец ребёнка: Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич

Рождение ребёнка
11.01.1942

Дочь: Гимади Асия Хайрутдиновна

Отец ребёнка: Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Гимади Галия Хайрутдиновна

Отец ребёнка: Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич

Смерть
Неизвестно

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