Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич 01.09.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич

Место рождения

Молвино, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.09.1912

Дата смерти

11.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912

Отец: Гимадутдинов Гимади

Мать: не указана

Молвино, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1934

Сын: Гимади Рудольф Хайрутдинович

Мать ребёнка: Шайдуллина Мариям Абдрахманова

Рождение ребёнка
04.01.1937

Сын: Гимади Эдуард Хайрутдинович

Мать ребёнка: Шайдуллина Мариям Абдрахманова

Рождение ребёнка
11.01.1942

Дочь: Гимади Асия Хайрутдиновна

Мать ребёнка: Шайдуллина Мариям Абдрахманова

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Гимади Галия Хайрутдиновна

Мать ребёнка: Шайдуллина Мариям Абдрахманова

Смерть
11.10.1961

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