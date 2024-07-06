Гимади Гимадутдинов Хайри Хайрутдин Гимадеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1912
Дата смерти11.10.1961
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912
Отец: Гимадутдинов Гимади
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1934
Сын: Гимади Рудольф Хайрутдинович
Мать ребёнка: Шайдуллина Мариям Абдрахманова
Рождение ребёнка
04.01.1937
Сын: Гимади Эдуард Хайрутдинович
Мать ребёнка: Шайдуллина Мариям Абдрахманова
Рождение ребёнка
11.01.1942
Дочь: Гимади Асия Хайрутдиновна
Мать ребёнка: Шайдуллина Мариям Абдрахманова
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Гимади Галия Хайрутдиновна
Мать ребёнка: Шайдуллина Мариям Абдрахманова
Смерть
11.10.1961