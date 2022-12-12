Серпова Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серпова Анна Лукьяновна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1837 ст.

Сын: Серпов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Серпов Николай Матвеевич

Погорелка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серпов Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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