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Шестернин Евдоким Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

22.08.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Шестернин Борис Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Мать: Шестернина Варвара Ивановна

Бракосочетание
16.02.1774

Жена: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1777

Сын: Шестернин Яков Евдокимов

Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
09.10.1778

Сын: Шестернин Яков 2? Евдокимов

Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шестернин Михаил Евдокимов

Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Шестернина) Настасья Евдокимова

Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
14.03.1787

Сын: Шестернин Алексей Евдокимов

Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
20.01.1791

Сын: Шестернин Григорий Евдокимов

Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Шестернина) Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева

Смерть
22.08.1813
56 лет паралич

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