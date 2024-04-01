Шестернин Евдоким Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти22.08.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
16.02.1774
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1777
Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
09.10.1778
Сын: Шестернин Яков 2? Евдокимов
Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Шестернин Михаил Евдокимов
Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Шестернина) Настасья Евдокимова
Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
14.03.1787
Сын: Шестернин Алексей Евдокимов
Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
20.01.1791
Сын: Шестернин Григорий Евдокимов
Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Шестернина) Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Шестернина (Немковых) Устинья Григорьева
Смерть
22.08.1813
56 лет паралич